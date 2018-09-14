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§ NG.kz
За незаконно размещенную рекламу в соцсетях наказали ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33688
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что в своих официальных аккаунтах в соцсетях ВКонтакте и Facebook ДВД Костанайской области разместило рекламу GSM-сигнализации, на своей странице в Facebook еще 19 мая написал гражданский активист Алдан МЕНКЕЕВ.
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* 211
Re: За незаконно размещенную рекламу в соцсетях наказали ДВД...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4438
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты..
Не знал что такое есть..
Круто..
Меня как владельца двух гаражей и дачи это вполне заинтересовало..
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§ Victor Yang
Re: За незаконно размещенную рекламу в соцсетях наказали ДВД...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10920
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.09.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где тут реклама? Разве что на картинке, а без неё, интересно, та же история была бы? А когда минздрав рекомендует делать прививки от конкретной болезни - это не реклама?
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§ bgb
Re: За незаконно размещенную рекламу в соцсетях наказали ДВД...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4050
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.09.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И где тут реклама? Разве что на картинке, а без неё, интересно, та же история была бы? А когда минздрав рекомендует делать прививки от конкретной болезни - это не реклама?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32294

вы делаете скоропалительные выводы.
в данном случае газета нг прикрыла текст с названием предприятия-установщика, чтобы самой не нарушить закон.
а минздрав нарушит, если создаст частные предприятия по осуществлению данных услуг (прививки) и направляли именно к ним.
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