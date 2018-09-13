Trueman4400 Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 150

Регистрация: 12.01.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:04 Хотим эффективности от чиновников? так любая эффективность зависит от имеющихся ресурсов. Надо понимать, что тот пласт задач, которые они решают и решение которых требует общество предполагает их мобильность. При этом необходимо учесть то же расстояние. В Германии, Франции между населенными пунктами оно от силы 30-20 км, у нас до 500 достигает. Из этого и надо исходить. Спорный момент в другом, какой класс машины использовать при этом. К примеру, 6 машин "повышенного среднего класса" - таков средний автопарк немецкого министерства.