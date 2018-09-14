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§ NG.kz
Средний размер пенсии в 2019 году в Казахстане увеличится на 5728 тенге
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33684
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.09.18 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средний размер пенсии с 1 января 2019 года с учётом базовой пенсии вырастет до 87 243 тенге. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов.
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§ Стрелец
Re: Средний размер пенсии в 2019 году в Казахстане увеличится на...
Стрелец


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Сообщений: 21
Регистрация: 19.01.10
Отправлено: 14.09.18 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-- "Помимо этого изменится порядок назначения базовой пенсии. В 2019 году её минимальный размер составит 36 108 тенге. Средний размер базовой пенсии планируется на уровне 27 732 тенге." --
Извините,но мне не совсем понятно,как это средний размер базовой пенсии планируется ниже минимального?
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