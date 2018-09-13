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≡ Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо Авиационной появились в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо Авиационной появились в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имя Героя Социалистического труда, уроженки Костаная Камшат Доненбаевой присвоили бывшей ул. Авиационной на основании заключения Республиканской ономастической комиссии и решения Костанайского областного маслихата от 10 апреля 2018 года.
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§ Обликоморале
Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо Авиационной появились в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6004
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 04:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чего хорошего?

Вот ничегошеньки ты не понял. Я за это говорил..
Цитата:
маркер в руки и дописывать на русском, СОГЛАСНО ЗАКОНУ..
Цитата:
211:
Это не так..

Тебя не спросили, ога. Главную половину населения.
Ты свое "мы" включай в другом месте и по себе других не оценивай ( в сотый раз говорю )
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§ maxsaf
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 111
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 04:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По этому вопросу «НГ» направила запрос в управление по развитию языков акимата Костанайской области.

Знаю, что выкрутятся, но все равно любопытно...

Цитата:
yudjin:это просто плевок в лицо половине населения города.

Брызги летят гораздо дальше, чем просто за черту города
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§ Menden1968
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.09.18 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А насчет кирпича и глухо......Да Электрон подсказывать не честно.....садись два завтро с родителями на род.комитет за подсказки..
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