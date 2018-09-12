211 Замочите сало #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4432

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:34 Цитата: drakon:

Марик,не думаю, что из интернета...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778629&topic_id=35512&forumid=1#778629 Марик,не думаю, что из интернета...Источник:

Ну там нет никогда общего одного плана.

Нет общей посуды, поварешки, нет самого процесса наконец..

Если варю я, то я достаточно показываю, что я это делаю у себя дома, а не в каком нибудь ресторанчике или в кафе у знакомой поварихи..

Журналисты часто этим грешат, которые освещают новости едальни..