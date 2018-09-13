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§ NG.kz
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33683
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье "Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя".
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§ Обликоморале
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6003
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 14.09.18 - 04:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да нет, тут в принципе сложнее всё конечно

Ну да, ну да.
Вот она немецкая толерантность..
:lol:
И нашим и вашим.
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