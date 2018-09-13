Цитата: elektron:

Чего хорошего?

Вот ничегошеньки ты не понял. Я за это говорил..

Цитата: маркер в руки и дописывать на русском, СОГЛАСНО ЗАКОНУ..

Цитата: 211:

Это не так..

Тебя не спросили, ога. Главную половину населения.

Ты свое "мы" включай в другом месте и по себе других не оценивай ( в сотый раз говорю )