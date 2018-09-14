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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 14.09.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу все фото вставить, но у меня два нарушения, и тем более пивко..
Особо ретивые обоснуют это как призыв к алкоголиче кой зависимости..
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Она знает что она в семье никто,

Цитата:
211:
Ох как хочу я дочку...
О Боже какой я мушчина...
Не знаю, почему, но охота дочку..

Пипец... мушчина... Просто красавчег... :-o
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 14.09.18 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я и сейчас..
Что обмываю уже забыл

Как зачал-то - хоть помнишь? Или тоже "по синьке"? Ты-то спрыгнешь, а ей всю жизнь - мучиться... Не "расписался" до сих пор - "жаба" душит, а песни тут поёшь... Ну ты - "типок", а "мушчину" из себя строишь...
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