Цитата: 211:

Я и сейчас..

Что обмываю уже забыл

Как зачал-то - хоть помнишь? Или тоже "по синьке"? Ты-то спрыгнешь, а ей всю жизнь - мучиться... Не "расписался" до сих пор - "жаба" душит, а песни тут поёшь... Ну ты - "типок", а "мушчину" из себя строишь...