211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13284





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4432

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:50 Цитата: Алиса:

Это ей внушили (Возможно традициями и обычаями - хорошо это или плохо - каждый из нас сам определяет) что она "никто". Никто не мешает тебе из пацана вырастить человека, который тоже будет стремиться к чему



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778764&topic_id=29403&forumid=2#778764 Это ей внушили (Возможно традициями и обычаями - хорошо это или плохо - каждый из нас сам определяет) что она "никто". Никто не мешает тебе из пацана вырастить человека, который тоже будет стремиться к чемуИсточник:

В моем возрасте, а когда она родиться, тьфу тьфу, мне будет 49 почти, она должна это осознавать генетически..

Она никто, ее дети будут другого рода, он будет служить чужакам, не мне..

Ну а сын..

Сын в моем случае будет кем?

Старающимся быть похожим на этих отморосков с золотой молодежи?

Да я его сам ушатаю за это..

Хотя я не доживу..

А это главное..

Кто ему там что то скажет нормальное?

Надежда на мать только если, она помоложе..