/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 886 из 887«1...884885886887»
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как упоительны в России вечера..



Мой дворик..
Профайл

§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты что? В Россию - переехал?...Цитата:
211:
Как упоительны в России вечера..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778732&topic_id=29403&forumid=2#778732

:lol:
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

За душу берут эти слова, слова можно сказать моей молодости..
А до 34х у меня была молодость..
Вес 54кг, амбиции - выше крыши..
Желание- неимоверное..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох как хочу я дочку...
О Боже какой я мушчина...
Не знаю, почему, но охота дочку..
Тем более моя розовый кафель выбрала..
Это же там ей передается инстинкт плода..
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4346
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.09.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ох как хочу я дочку...

Марик, ты боишься конкуренции - пацана? ;-)
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Не, смотрю сейчас на своих, кто меня приютил, они дочку на Чехию готовят, на Запад, у них она одна, 11 по моему лет.
Пасан все равно около родоков трется до 40ка лет, унего нет стимула..
А вот дочка..
Она знает что она в семье никто, и потому наверно старается, сама..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне неохота, чтобы мой ребенок жил тут..
Я приспособленец, тут и картами можно не гадать, старый советский человек, а вот мой ребенок, должен уехать на Запад, в Канаду на сегодня пока что идеал..
А я тут останусь, буду нести свой как говорится крест..
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4346
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.09.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Она знает что она в семье никто,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778761&topic_id=29403&forumid=2#778761


Это ей внушили (Возможно традициями и обычаями - хорошо это или плохо - каждый из нас сам определяет) что она "никто". Никто не мешает тебе из пацана вырастить человека, который тоже будет стремиться к чему-то. ТЫ, судя по твоим "воспоминаниям" Цитата:
211:около родоков до 40ка лет
не терся, крутился-вертелся; чего-то достиг - доволен этим или нет - это уже личное дело (точнее осознание) каждого. Немало от родителей зависит - какой они "пинок" дадут, какие правила жизни будут показывать и т.д. А традиции и обычаи - не факт что правы и актуальны: что-то вечно, что-то нет. Я так думаю.
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Это ей внушили (Возможно традициями и обычаями - хорошо это или плохо - каждый из нас сам определяет) что она "никто". Никто не мешает тебе из пацана вырастить человека, который тоже будет стремиться к чему

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778764&topic_id=29403&forumid=2#778764

В моем возрасте, а когда она родиться, тьфу тьфу, мне будет 49 почти, она должна это осознавать генетически..
Она никто, ее дети будут другого рода, он будет служить чужакам, не мне..
Ну а сын..
Сын в моем случае будет кем?
Старающимся быть похожим на этих отморосков с золотой молодежи?
Да я его сам ушатаю за это..
Хотя я не доживу..
А это главное..
Кто ему там что то скажет нормальное?
Надежда на мать только если, она помоложе..
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4346
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.09.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Она знает что

еще : каждый человек воспринимает мир в силу своего мышления. Кому-то предел мечтаний - машина, кому-то - бриллианты, кому-то образование, кому-то увидеть Париж и умереть ..... Повторюсь,что влияет и воспитание, образ жизни, ценности семьи, наследственные факторы (включая и умственное развитие) и т.д.
Есть дети, которые с детства уже каким-то образом определяются кем они станут, чего будут достигать и они идут к этому осознанно и целенаправленно!!! А есть - оканчивают школу и понятия не имеют кем они хотят стать, что им нужно в жизни, к тому же за них мама с папой решили уже всё)))
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между прочим где то прочитал, что же движет матерью, плод или она сама..
Что кушает, чего хочет..
Так вот, мнения учОных разделились 50 на 50..
Моя выбрала кафель с оттенком розового..
Хотя я никак, противился этому..
Посмотрим..
До 18-20ти недель..
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4346
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.09.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хотя я не доживу..

ооо, не говори гоп... Моя знакомая -врач как-то мне сказала: по ее наблюдениям старшее поколение в разы здоровее чем их дети, и еще в разы, чем внуки. И если подумать, оглянуться/понаблюдать - так и есть.
Профайл

§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4346
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.09.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Моя выбрала кафель с оттенком розового..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&post_id=778768&order=0&viewmode=flat&pid=778766&forumid=2#778768

Марик, - ну не дай бог, конечно, но... Есть лица мужского пола с некоторой ориентацией, которым розовенькое тоже нравится :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
, не говори гоп... Моя

Не, и так по этому поводу завещал ей трехкомнатку и еще нужно расписаться, она пока не хочет..
У меня сердце что то с обрывками там, еще что то..
А подстраховать ребеночка нужно..
Я был бы здоровым, если б не бухал..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4432
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я и сейчас..
Что обмываю уже забыл, но стараюсь действовать согласно традиции..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 886 из 887«1...884885886887»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 1
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх