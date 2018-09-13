/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Запретить курение на улицах собираются в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье "Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя".
Читать новость

§ Сыкымы
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ША -ХИ-НЯ:
Зайдешь в автобус ,, а он перед входом в автобус накурился

Зайдёшь в автобус - а перед тобой мамзель, вылившая на себя полфлакона китайской "туалетки". Как хочешь - так и дыши. Мож, тоже запретим пользоваться этой отравой? Кому - пахнет, а кому - воняет...
Профайл

§ Маркс
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Курение - это вредная привычка, касающаяся только моего здоровья, и это - мой личный выбор.

А вот и не угадал! Курение сродни вредным выхлопам в атмосферу. Я бы вас, курильщиков, заставил бы покупать квоты на загрязнение атмосферы согласно киотскому протоколу. Не говоря уже о том, что вы всех своих соседей, коллег и родственников делаете пассивными курильщиками, а значит заложниками различных заболеваний.
Цитата:
Сыкымы:
Разбрасывание "бычков", "хабариков" и т.д. - это вопрос этики поведения, это равно разбрасыванию мусора и ненамеренному поджогу.

Ну так почему-то никто ничего другого горящего с балконов не бросает, кроме окурков. И под балконами валяются только хабарики, другого мусора нет. Наверное, курильщики не считают свои бычки за мусор, думают, что украшают ими территорию. Так что этика поведения у шабящих вполне может быть сдвинута из-за задымления мозга и не соответствовать обычным нормам поведения.
Цитата:
Сыкымы:
Пойди да скажи это безмозглому соседу, засирающему территорию и недумающему о предстоящем пожаре, - прямо в глаза. Зачем ждать - когда закон подпишут?

Ты сам-то пробовал когда-нибудь говорить что-нибудь безмозглому и недумающему?Цитата:
Сыкымы:
Так и будешь ждать, когда твой балкон полыхнёт???

Ты предлагаешь вырезать всех курильщиков и их потенциальных последователей на всех этажах, находящихся выше моего балкона? Хотя на всякий противопожарный случай нужно прихватить еще всех нижних и боковых. Кровожадненько как-то получается, не находишь?
Профайл

§ Victor Yang
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10919
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.09.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Я понял

Тут очень подходит одна пословица, которая обычно употребляется в укороченном варианте, а вторая ее часть, обычно не употребляемая, звучит так: "если писан - то не читан, если читан - то не понят, если понят - то не так."
Профайл

§ ША -ХИ-НЯ
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
ША -ХИ-НЯ


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:33
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Маркс
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Зайдёшь в автобус - а перед тобой мамзель, вылившая на себя полфлакона китайской "туалетки". Как хочешь - так и дыши. Мож, тоже запретим пользоваться этой отравой? Кому - пахнет, а кому - воняет...

"И вот теперь человек семь летели стоя, держась за спинки кресел. Некоторые, чтобы скоротать время, пили баночное пиво. Один, который стоял возле моего немца, уже напился и пытался на него облокотиться. С банки капало на клетчатые качественные немецкие брюки. Немец дергался, однако отодвинуться ему было некуда. Да еще пассажир справа, видимо, из очень средней Азии, извините за подробности, снял туфли. Не знаю, как далее прилично описать эту пикантную ситуацию. Впрочем, думаю, наши читатели не раз сами в нее попадали. В блокноте же я тогда записал: «Я не был на

Первой мировой войне, но мне кажется, такой газовой атаки немцы не испытывали с 1914 года». Но больше всего их удивляло то, что никто из пассажиров на эту атаку не реагировал. Вроде бы это для них – привычное дело. И даже когда подали еду, все стали есть как ни в чем не бывало. Немец же нашей закалкой не обладал. Он не выдержал, вынул небольшой дорожный дезодорант и побрызгал вокруг себя. Сделал этакую парфюмерную «дымовую завесу». После чего неожиданно даже для меня проснулось лицо среднеазиатской национальности, толкнуло немца в бок и грубо спросило:

– Зачем испортил воздух?"

М. Задорнов
Профайл

§ Сыкымы
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А вот и не угадал! Курение сродни вредным выхлопам в атмосферу. Я бы вас, курильщиков, заставил бы

Скажи это автохламу, коптящему рядом с тобой, пока ты идёшь по улице, и экспериментальной котельной, которую собираются топить соломой. Сигареты в сравнении с этим - капля в море.
Профайл

§ Сыкымы
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Ты сам-то пробовал когда-нибудь говорить что-нибудь безмозглому и недумающему

Да, и успешно.
Профайл

§ Сыкымы
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ты предлагаешь вырезать всех курильщиков и их потенциальных последователей на всех этажах, находящихся выше моего балкона

Тех, кто выбрасывает мусор (не "бычки") где попало - вырезают? Какая разница? Мусор - он и в Африке мусор, будь то "бычки" или бытовые отходы. Выбросил мусор в ненадлежащем месте - получи по заслугам. А вы всё закон какой-то ждёте. Закон уже давно принят... если что. Повторяю: курить или не курить - это моё личное дело.
Профайл

§ Маркс
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Скажи это автохламу, коптящему рядом с тобой, пока ты идёшь по улице, и экспериментальной котельной, которую собираются топить соломой. Сигареты в сравнении с этим - капля в море.

И одна капля может переполнить чашу терпения.
Цитата:
Сыкымы:
Да, и успешно.

Не верю! (с)
Цитата:
Сыкымы:
Тех, кто выбрасывает мусор (не "бычки") где попало - вырезают? Какая разница?

Разница в том, что:
1. Мусор с балкона не бросают, бросают только бычки.
2. От выброшенного где-то мусора балконы не загораются.
3. Мусор не воняют бычками.
4. Мусор не слюнявят во рту, прежде чем выбросить с балкона.
Цитата:
Сыкымы:
Повторяю: курить или не курить - это моё личное дело.

Пока не создаешь никому проблем, кури хоть по пять штук сразу. Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ходить в туалет тоже личное дело каждого, но это не значит, что можно это делать в общественных местах или с личных балконов.
Профайл

§ Сыкымы
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
это не значит, что можно это делать в общественных местах или с личных балконов.

Ну жди, когда под каждым балконом полицая поставят или камеру.Так и ждём всю жизнь, когда кто-то сделает мусорящим замечание. Кто-то, но не я...
Цитата:
Маркс:
Не верю! (с)

А ты сам попробуй - для начала.
Профайл

§ Обликоморале
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.09.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты... классный баттл Маркса и Сыкымы.
Думаю, что "собака" покусает "бородатого".
Уже чувствуется, что основоположник коммунизма, как то не уверенно приводит доводы.
Да и некоторые из них, не соответствуют действительности. :lol:
Например, мусор с балконов, форточек, окон периодически падает на бренную землю.
Авто коптят в разы вреднее сигареток.
Убойно вонючие духи и перегар в общественном транспорте, намного противнее сигаретного выхлопа.
Ну и так далее...
Профайл

§ elektron
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.09.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Я бы вас, курильщиков, заставил бы покупать квоты на загрязнение атмосферы Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1

Ну не знаю как у вас, у нас и так 6 евро за пачку, которая в реале 1,5- 2 максимум стоит. Остальное налог, которым гораздо больше оплачено, чем налогами и другими отчислениями как минимум 10-50-ти трудящихся ;-) Цитата:
Маркс:
Не говоря уже о том, что вы всех своих соседей, коллег и родственников делаете пассивными курильщиками, а значит заложниками различных заболеваний.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1

Вот тут совсем не согласен. Сам 10-ть лет не курил, но вот так получилось сложилось сного курю. Но никого не заставляю этим дышать. Да и насчёт болезней. Вон Гельмут Шмит до 96-ти лет дожил. А знал многих не курящих, в том числе и родственников, не курили. Но умерли раньше, а дядя так вообще никокда не курил, но умер от рака лёгких в 54 года вроде. Хороший друг отца похоронил, которому 56 было, тоже не курил. Да много примеров...
Цитата:
Маркс:
Ну так почему-то никто ничего другого горящего с балконов не бросает, кроме окурков.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1

А вот это уже как и говорилось, вопрос культуры. Если у вас там такой культур мультур, Не значит что все такие. Живя ещё в Кустанае, ни одного не знал, кто бы на свой окурок плевал, отвратительно. Всё зависит от круга общения, "типа крутые пацаны" или гопники может, не знаю :-x Цитата:
Маркс:
Так что этика поведения у шабящих вполне может быть сдвинута из-за задымления мозга и не соответствовать обычным нормам поведения.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1

А вот это полный бред, конечно могу иметь место и такие, но выше описАл. Бывший бундесканцлер германии и гопников, опять культур-мультур. Нельзя же так всех под одну гребёнку... Да и сколько одарённых людей курит и "лебилов" не курящих, может тоже статичстику провести? 8-)

[Исправлено: elektron, 13.09.2018 - 15:44]
Профайл

§ elektron
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.09.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ух ты... классный баттл

ну без тебя ну никак тут! опять опередил! :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.09.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты смотрю тоже подключился...
Ату его, ату.. :lol:
Профайл

§ elektron
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 13.09.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ату его, ату..

Да нет, тут в принципе сложнее всё конечно. И Маркс тоже дело говорит, но перегибает.
Закон примут не примут, одно... Но в целом согласен, ограничить можно и нужно. Вот запрещать ну никак не льзя.
Сколько безработных опять будет??? Хоть никто и окурки бросать не будет, не хорошо запрещать. Нужно воспитывать и прививать манеры хорошего тона ;-)
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 193
Пользователей: 1
Всего: 194

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх