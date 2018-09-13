elektron Запретить курение на улицах собираются в Казахстане #26





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1912

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:42 Цитата: Маркс:

Я бы вас, курильщиков, заставил бы покупать квоты на загрязнение атмосферы Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1 Я бы вас, курильщиков, заставил бы покупать квоты на загрязнение атмосферы Источник:

Ну не знаю как у вас, у нас и так 6 евро за пачку, которая в реале 1,5- 2 максимум стоит. Остальное налог, которым гораздо больше оплачено, чем налогами и другими отчислениями как минимум 10-50-ти трудящихся Цитата: Маркс:

Не говоря уже о том, что вы всех своих соседей, коллег и родственников делаете пассивными курильщиками, а значит заложниками различных заболеваний.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1 Не говоря уже о том, что вы всех своих соседей, коллег и родственников делаете пассивными курильщиками, а значит заложниками различных заболеваний.Источник:

Вот тут совсем не согласен. Сам 10-ть лет не курил, но вот так получилось сложилось сного курю. Но никого не заставляю этим дышать. Да и насчёт болезней. Вон Гельмут Шмит до 96-ти лет дожил. А знал многих не курящих, в том числе и родственников, не курили. Но умерли раньше, а дядя так вообще никокда не курил, но умер от рака лёгких в 54 года вроде. Хороший друг отца похоронил, которому 56 было, тоже не курил. Да много примеров...

Цитата: Маркс:

Ну так почему-то никто ничего другого горящего с балконов не бросает, кроме окурков.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1 Ну так почему-то никто ничего другого горящего с балконов не бросает, кроме окурков.Источник:

А вот это уже как и говорилось, вопрос культуры. Если у вас там такой культур мультур, Не значит что все такие. Живя ещё в Кустанае, ни одного не знал, кто бы на свой окурок плевал, отвратительно. Всё зависит от круга общения, "типа крутые пацаны" или гопники может, не знаю Цитата: Маркс:

Так что этика поведения у шабящих вполне может быть сдвинута из-за задымления мозга и не соответствовать обычным нормам поведения.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32279&start=15#comment_1 Так что этика поведения у шабящих вполне может быть сдвинута из-за задымления мозга и не соответствовать обычным нормам поведения.Источник:

А вот это полный бред, конечно могу иметь место и такие, но выше описАл. Бывший бундесканцлер германии и гопников, опять культур-мультур. Нельзя же так всех под одну гребёнку... Да и сколько одарённых людей курит и "лебилов" не курящих, может тоже статичстику провести?



[Исправлено: elektron, 13.09.2018 - 15:44]