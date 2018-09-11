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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну вроде где то у нас это есть,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778501&topic_id=25576&forumid=2#778501

В котеджах конечно можно сделать, думаю.
В многоквартирном вряд ли получится... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.09.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталий, электрон. Ты же кажется в
многоквартирке - живёшь?
У вас как отопление?... :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.09.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
, кто то гтворил, не помнюИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778482&topic_id=25576&forumid=2&1536678061

Да НГ писали как то, что домовые котельные (ая) где то взрывались или взрывалась. Но это больше состояние и обслуживание.
У меня тоже центральное отопление, но круглый год. За 10-ть лет одна авария была. За сутки устранили.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.09.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
многоквартирке - живёшь?

упс опоздал :lol:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.09.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В других ветках писал уже, у нас нет тут такого, что бы каждый год рыть и что то менять. Делают раз и на годы-десятилетия. А если что и происходит, в течении 1-2 суток устранят. как то так. :-x
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на засолку огурцов опять воду набирали на дачах..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, грыбы..
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