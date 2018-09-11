elektron Моя Деревенька и её окрестности. #13443





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1907

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Цитата: 211:

, кто то гтворил, не помнюИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778482&topic_id=25576&forumid=2&1536678061 , кто то гтворил, не помнюИсточник:

Да НГ писали как то, что домовые котельные (ая) где то взрывались или взрывалась. Но это больше состояние и обслуживание.

У меня тоже центральное отопление, но круглый год. За 10-ть лет одна авария была. За сутки устранили.