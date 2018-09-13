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≡ Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо Авиационной появились в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо Авиационной появились в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33680
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имя Героя Социалистического труда, уроженки Костаная Камшат Доненбаевой присвоили бывшей ул. Авиационной на основании заключения Республиканской ономастической комиссии и решения Костанайского областного маслихата от 10 апреля 2018 года.
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§ yudjin
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5506
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 13.09.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Законе РК «О языках» в ст. 21 сказано: «Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках».


Ау, ономасты! вы где? Что очередная игра в одни ворота с закрытыми глазами?
Первая часть была с баннерами ко дню столицы и прочей пропагандой.
Предлагаю флэшмоб - маркер в руки и дописывать на русском, СОГЛАСНО ЗАКОНУ...
а тех, кто допустил нарушение закона, наказать увольнением!
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§ 211
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Что то ее много стало..
Авиационная в принципе неплохо звучала и все такое..
А вот фамилии Доненбаевых на каждом углу..
Я так понимаю она трактористкой была вроде?
Но трактористами были и другие люди, и их очень много и все они работали как полагается..
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§ Menden1968
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
Menden1968


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Сообщений: 58
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но трактористами были и другие люди, и их очень много и все они работали как полагается..

Если знаешь такой посёлок не знаю есть он или нет в Боровском районе тогда Харьковский был вот с тех мест она.И вообще это очень прекрасно сочетается тракторист-авиатор ,хочу полюбопытствовать какое отношение имеет заслуженный работник сел. хозяйства к авиации.Да если кто незнает улица Авиционная названа по месту проживания там авиаторов а рядом был аэропорт в сторону второго Кустаная.
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§ Сыкымы
Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо Авиационной появились в Костанае
Сыкымы


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Сообщений: 441
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
если кто незнает улица Авиционная названа по месту проживания там авиаторов

А Герцен у нас тоже - жил? 8-) Но - переименовали, "сниперы" и иже с ним...
Анекдот вспомнился старый.
Идёт симпозиум лингвистов.
Докладчик:
- Когда-то, очень давно, наши купцы проплывали по реке Тибр. Остановились на ночёвку, утром обнаружили, что у них украдены кошельки, отсюда появилось слово "стибрили".
Голос из зала:
- А в Пизе они не были? ;-)
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§ Menden1968
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
Menden1968


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Сообщений: 58
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Menden1968:
если кто незнает улица Авиционная названа по месту проживания там авиаторов.

Да это для информация Сыкымов .....а то читатели незнают где находится ПЧСТР..да к стати знаешь где он находится или Кирпичка.....слабо?
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§ Menden1968
Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Герцен у нас тоже - жил?

... Пушкин ,Лермонтов и Толстой не жили как и Герцен .....логика железо, историю города засунуть куда подальше в одно место...да и зачем она вам нужна....
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