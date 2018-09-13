Menden1968 Re: Новые таблички с названием улицы Камшат Доненбаевой вместо... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 58

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:30 Но трактористами были и другие люди, и их очень много и все они работали как полагается..



Если знаешь такой посёлок не знаю есть он или нет в Боровском районе тогда Харьковский был вот с тех мест она.И вообще это очень прекрасно сочетается тракторист-авиатор ,хочу полюбопытствовать какое отношение имеет заслуженный работник сел. хозяйства к авиации.Да если кто незнает улица Авиционная названа по месту проживания там авиаторов а рядом был аэропорт в сторону второго Кустаная.