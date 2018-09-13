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§ NG.kz
В Затобольске делают дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33680
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачастую в рубрике Народные новости мелькают негативные записи. Разбавлю одной хорошей новостью. В Затобольске на переулке Поповича начали делать дорогу. Асфальта, как и ровной дороги там никогда не было.
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§ Мейрам
Re: В Затобольске делают дорогу
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 13.09.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно( могут не успеть до зимы сделать
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§ drakon
В Затобольске делают дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мерам, ты что ли не знаешь?
В КОстанае - зимние технологии... :lol:
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§ Sniper
Re: В Затобольске делают дорогу
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переулке Поповича
-хотелось бы знать, кто такой Попович? Как члену областной ономастической комиссии))))
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§ таноми52
Re: В Затобольске делают дорогу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске даже в переулках дороги делают? Действительно, хорошая новость! А вот в Костанае, в так называемом мкр-не Киевский , даже центральные улицы до ума не доведут: на Гастелло только сняли остатки старого покрытия, а за улицу Л. Чайкиной вообще не брались, хотя в план асфальтирования эта улица входила.
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§ drakon
В Затобольске делают дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
переулке Поповича

Доктор, что картину "Три богатыря" - не видел чтоли?... :lol:
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§ Sniper
В Затобольске делают дорогу
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Доктор, что картину "Три богатыря" - не видел чтоли?... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778685&topic_id=35518&forumid=1#778685

Картину видел. И того Поповича знаю. Картина вроде не так называется. Два богатыря и Попович между ними))))) Ему целый переулок в Затоболовке выделили????)))) C юмором в порядке у затобольчан...... но все равно исправлять придется перекос....
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§ Сыкымы
Re: В Затобольске делают дорогу
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
хотелось бы знать, кто такой Попович?

Советский лётчик-космонавт. Улицы Гагарина, Леонова, Терешковой (в Затобольске) вас не озадачивают, надеюсь?
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