таноми52 Re: В Затобольске делают дорогу #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 150

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:38 В Затобольске даже в переулках дороги делают? Действительно, хорошая новость! А вот в Костанае, в так называемом мкр-не Киевский , даже центральные улицы до ума не доведут: на Гастелло только сняли остатки старого покрытия, а за улицу Л. Чайкиной вообще не брались, хотя в план асфальтирования эта улица входила.