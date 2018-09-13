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§ NG.kz
Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33680
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Астаны замену государственного транспорта на такси объяснили экономией средств. В связи с этим «НГ» поинтересовалась у чиновников акимата Костаная - планируют ли они последовать примеру столичных коллег.
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§ Sniper
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Sniper


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Сообщений: 461
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас эту идею невозможно осуществить. Не найдут они два десятка таксистов, имеющих патенты. Подъезжают по вызову. У одного багажник заполнен 70 литровым балонном. У второго лежит грязная запаска. Третий положил дачный набор.
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§ Сыкымы
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
У одного багажник заполнен 70 литровым балонном. У второго лежит грязная запаска. Третий положил дачный набор.

Им на работу ездить надо, а не на дачу/с дачи. Максимум папка/портфель в руках.
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§ 211
Re: Пересядут ли местные чиновники на такси, ответили в акимате...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь их жыпы еще и в сохранности будут, а на такси собираются в целом выделить по стране 22 миллиарда тенге по моему..
Неплохо..
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