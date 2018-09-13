Цитата: Сыкымы:

Курение - это вредная привычка, касающаяся только моего здоровья, и это - мой личный выбор.

А вот и не угадал! Курение сродни вредным выхлопам в атмосферу. Я бы вас, курильщиков, заставил бы покупать квоты на загрязнение атмосферы согласно киотскому протоколу. Не говоря уже о том, что вы всех своих соседей, коллег и родственников делаете пассивными курильщиками, а значит заложниками различных заболеваний.

Цитата: Сыкымы:

Разбрасывание "бычков", "хабариков" и т.д. - это вопрос этики поведения, это равно разбрасыванию мусора и ненамеренному поджогу.



Ну так почему-то никто ничего другого горящего с балконов не бросает, кроме окурков. И под балконами валяются только хабарики, другого мусора нет. Наверное, курильщики не считают свои бычки за мусор, думают, что украшают ими территорию. Так что этика поведения у шабящих вполне может быть сдвинута из-за задымления мозга и не соответствовать обычным нормам поведения.

Цитата: Сыкымы:

Пойди да скажи это безмозглому соседу, засирающему территорию и недумающему о предстоящем пожаре, - прямо в глаза. Зачем ждать - когда закон подпишут?



Ты сам-то пробовал когда-нибудь говорить что-нибудь безмозглому и недумающему?Цитата: Сыкымы:

Так и будешь ждать, когда твой балкон полыхнёт???



Ты предлагаешь вырезать всех курильщиков и их потенциальных последователей на всех этажах, находящихся выше моего балкона? Хотя на всякий противопожарный случай нужно прихватить еще всех нижних и боковых. Кровожадненько как-то получается, не находишь?