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НГ:
Потому что все перечисленные и есть общественные места. Не общественным местом является, например, квартира, жилище.
Некоторые курят на своем балконе, который не является общественным местом, но страданий и горестей окружающим доставляют гораздо больше, чем если бы курили в специально отведенных местах. Весь дом окутан пропущенным через булькающие легкие вонючим дымом, под домом плотным слоем лежит ковер вонючих окурков, постоянно озонирующих придомовую атмосферу. Кроме того, проказник ветерок всегда готов подхватить выброшенный хабарик и закинуть на чей-нибудь ниже расположенный балкон или открытое окно. Хорошо, если бычок уже не горит, а тщательно заплеван курильщиком, хотя что из этого хуже, науке неизвестно.