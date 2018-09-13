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§ NG.kz
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье "Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя".
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§ Lamka
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда ездил на работу на общественном транспорте всегда бесил только один момент, когда докуривают сигарету и бегут в автобус с мыслью о последней затяжке, выбрасывают ее и выдыхают уже в салоне автобуса... ну а что уже ж без сигареты... и сидит такое тело и "фонит" остановки 3-4 пока остальные не принюхаются... сам то он уже этот поносный запах не чувствует. Ах да и оставшаяся часть сигареты, как хорошая традиция, попадает под сам автобус в момент его прыжка в него...

P.S.: Еще всегда ненавидел "нелюдей", который об утреннем душе и просушке своих вещей с их вонью не слыхали видимо.

Честно, очень счастлив, что поездки на общественном транспорте в прошлом...
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* Sniper
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Sniper


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Сообщений: 460
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция имеет опыт серьезный опыт борьбы с курильщиками. Установить тариф нарушителям закона. Долларов 200 и вперед. При повторном нарушении + 30 процентов.
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§ maxsaf
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по идее нужно бороться с куревом, а не с курильщиками. Акцизы, высокие цены, фотки заядлых курильщиков на упаковке, отсутствие на витрине и т.д. Запретите курение в общественном месте - немножко облегчите жизнь людям, но усложните курильщику. Запретите табачные изделия в целом - спасете всех, в том числе жизнь курильщика. Но этого никогда не случится, потому что во втором случае много денег потеряете, а в первом наоборот, штрафами бюджет поправите.
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§ Сабыр
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сабыр


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Сообщений: 47
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора запретить курение на улице! Достали,особенно на остановках! Алкоголь же запрещают пить на улице,а чем лучше сиги?? Вот согласитесь,что в советское время дым сигареты гораздо приятнее пахли,потому что были сделаны из табака! А сейчас одна химия и бумага! А потом онкология.
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§ Маркс
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Маркс


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Сообщений: 112
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Потому что все перечисленные и есть общественные места. Не общественным местом является, например, квартира, жилище.

Некоторые курят на своем балконе, который не является общественным местом, но страданий и горестей окружающим доставляют гораздо больше, чем если бы курили в специально отведенных местах. Весь дом окутан пропущенным через булькающие легкие вонючим дымом, под домом плотным слоем лежит ковер вонючих окурков, постоянно озонирующих придомовую атмосферу. Кроме того, проказник ветерок всегда готов подхватить выброшенный хабарик и закинуть на чей-нибудь ниже расположенный балкон или открытое окно. Хорошо, если бычок уже не горит, а тщательно заплеван курильщиком, хотя что из этого хуже, науке неизвестно.
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* Сыкымы
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Сыкымы


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Сообщений: 435
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Ой-ой-ой! Разошёлся! Курение - это вредная привычка, касающаяся только моего здоровья, и это - мой личный выбор. Если это кому-то где-то мешает, я там - не курю. Разбрасывание "бычков", "хабариков" и т.д. - это вопрос этики поведения, это равно разбрасыванию мусора и ненамеренному поджогу. Пойди да скажи это безмозглому соседу, засирающему территорию и недумающему о предстоящем пожаре, - прямо в глаза. Зачем ждать - когда закон подпишут? "Нахождение на балконе" не будет считаться "нахождением в общественном месте", как и прежде. Так и будешь ждать, когда твой балкон полыхнёт???
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§ ША -ХИ-НЯ
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
ША -ХИ-НЯ


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Сообщений: 2
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 13.09.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я,, только за обеими руками !! Везде вонь курящих ,открыть окно нельзя в квартире! (под моим окном пивной магазин) напьются пива и выходят покурить,,, Зайдешь в автобус ,, а он перед входом в автобус накурился , невозможно передышать этот запах ,у меня (астма на курево)задыхаюсь ,, а сказать нельзя, будет скандал !!
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§ amduscias
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 13.09.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:
Еще всегда ненавидел "нелюдей", который об утреннем душе и просушке своих вещей с их вонью не слыхали видимо.


Если бы только это. Есть ещё изуверы, которые нажрутся накануне чеснока, и давай дышать в автобусе. Вот этим бы сразу на голову полиэтиленовый пакет надевала и скотчем вокруг шеи обматывала, чтобы ни молекулы чесночного смрада не просочилось наружу. Как достали эти чесноколюбы!!!
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§ 211
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4412
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.09.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна копилка в кассу бюджета..
Кризис денег нет..
Завтра штрафовать начнут за запах духов или одеколона, астма же у некоторых..
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* Victor Yang
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10919
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Давно пора запретить курение на улице!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778696&topic_id=35516&forumid=1&1536832041

Я не курильщик, но с этим не согласен. Кстати, минздрав уже ответил, что не собирается запрещать курение на улице. Тут же возник вопрос юридического определения общественного места - оно будет дано и не будет включать в себя улицу:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/planyi-zapretit-kurenie-ulitsah-obyyasnil-minzdrav-353487/

[Исправлено: Victor Yang, 13.09.2018 - 16:29]
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* Sniper
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я не курильщик, но с этим не согласен.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778703&topic_id=35516&forumid=1#778703

Я понял твою ремарку Виктор Янгович. Ответил как истинный защитник слуг народа. Видать много среди твоих начальников любителей разгуливать по улицам города с сигаретой в зубах. Угадал?
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* Sniper
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:08
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* drakon
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14533
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Завтра штрафовать начнут за запах духов

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778703&topic_id=35516&forumid=1#778703

Красная Москва.
Или одеколона "Шипр"... :lol:
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* Sniper
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 460
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 16:20
Комментарий проходит проверку.
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