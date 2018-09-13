Lamka Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 299

Регистрация: 28.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:46 Когда ездил на работу на общественном транспорте всегда бесил только один момент, когда докуривают сигарету и бегут в автобус с мыслью о последней затяжке, выбрасывают ее и выдыхают уже в салоне автобуса... ну а что уже ж без сигареты... и сидит такое тело и "фонит" остановки 3-4 пока остальные не принюхаются... сам то он уже этот поносный запах не чувствует. Ах да и оставшаяся часть сигареты, как хорошая традиция, попадает под сам автобус в момент его прыжка в него...



P.S.: Еще всегда ненавидел "нелюдей", который об утреннем душе и просушке своих вещей с их вонью не слыхали видимо.



Честно, очень счастлив, что поездки на общественном транспорте в прошлом...