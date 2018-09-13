/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Затобольске делают дорогу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Затобольске делают дорогу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачастую в рубрике Народные новости мелькают негативные записи. Разбавлю одной хорошей новостью. В Затобольске на переулке Поповича начали делать дорогу. Асфальта, как и ровной дороги там никогда не было.
Читать новость

§ Мейрам
Re: В Затобольске делают дорогу
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 13.09.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно( могут не успеть до зимы сделать
Профайл

§ drakon
В Затобольске делают дорогу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14531
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.09.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мерам, ты что ли не знаешь?
В КОстанае - зимние технологии... :lol:
Профайл

§ Sniper
Re: В Затобольске делают дорогу
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переулке Поповича
-хотелось бы знать, кто такой Попович? Как члену областной ономастической комиссии))))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 292
Пользователей: 2
Всего: 294

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх