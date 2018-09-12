Sniper Казахтелеком нарушает права потребителей? #18





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:12 Цитата: Добринцофф:

а счета приходят на 200тнг больше,разве это не обман потребителя?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778680&topic_id=35513&forumid=1#778680 а счета приходят на 200тнг больше,разве это не обман потребителя?Источник:

господин Добрынцов, вы наверное, прекрасно знаете. Что ваше возмущение не получит никакого реального решения вопроса. Наверняка, вы уже добавили цены на свои продукты по 20-30 теньге за кг. Так и там. Я являюсь абонентом Алтел 4G. C нового года тысячам абонентам по Казахстану пришлось выбросить почти новые приемные устройства по цене 8-10 тысяч теньге. Пришлось купить новые устройства по цене 15 тысяч теньге. Никто и не мявкнул. Смена тарифов это отдельная песня. Сначала объявляют статус безлимитности одному недешевому тарифу. Все переходят на него. Через год статус безлимитности получает другой тариф по цене на 2-3 тысячи больше. А по старому тарифу начинают все подсчитывать, и отключать при превышении лимита.