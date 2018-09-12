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§ NG.kz
Казахтелеком нарушает права потребителей?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33676
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь идёт о тарифном плане "Мегалайн старт". То есть на официальном сайте Казахтелекома тарифный план "Мегалайн старт" стоит 2299 тнг, однако пользоваться данным тарифом по такой цене нельзя, а можно только за 2499 и это уже называется "Безопасный интернет".
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§ dandiv
Re: Казахтелеком нарушает права потребителей?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 13.09.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А почему навязывают дополнительную услугу?

Вот этого я не знаю... Меня тоже со старта на безопасный интернет перевили не получив моего согласия. Пока сижу, просто выхода нет. Билайн не тянет свои сети по частному сектору, Давион в моих краях тоже пока не планируют
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§ Добринцофф
Казахтелеком нарушает права потребителей?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6174
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.09.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну вот, испортил с утра настроение.
зашел в лк, тарифный план IdNet Hit
он всегда и был.
но .
с 1 сентября стало 3999 вместо 3600 как было.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35513&post_id=778677&order=0&viewmode=flat&pid=778676&forumid=1#778677

В твоём случае хоть честно написано 3999 стоит и платишь 3999,в моём случае написано 2299 а счета приходят на 200тнг больше,разве это не обман потребителя?
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§ dandiv
Re: Казахтелеком нарушает права потребителей?
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 13.09.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
оговорила и сказала что тарифного плана "мегалайн старт" не существует,а то что там написано на каком то официальном сайте-это всё фигня не верьте.

А представьте ,если прийти к ним в абонентский отдел и попросить отключиться от интернета, то они любыми способами будут пытаться удержать Вас как клиента ;-) И найдутся такие тарифные планы, которых даже на официальном сайте нет :lol:
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§ Sniper
Казахтелеком нарушает права потребителей?
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 13.09.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а счета приходят на 200тнг больше,разве это не обман потребителя?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778680&topic_id=35513&forumid=1#778680

господин Добрынцов, вы наверное, прекрасно знаете. Что ваше возмущение не получит никакого реального решения вопроса. Наверняка, вы уже добавили цены на свои продукты по 20-30 теньге за кг. Так и там. Я являюсь абонентом Алтел 4G. C нового года тысячам абонентам по Казахстану пришлось выбросить почти новые приемные устройства по цене 8-10 тысяч теньге. Пришлось купить новые устройства по цене 15 тысяч теньге. Никто и не мявкнул. Смена тарифов это отдельная песня. Сначала объявляют статус безлимитности одному недешевому тарифу. Все переходят на него. Через год статус безлимитности получает другой тариф по цене на 2-3 тысячи больше. А по старому тарифу начинают все подсчитывать, и отключать при превышении лимита.
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