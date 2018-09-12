pro100tak Re: Казахтелеком нарушает права потребителей? #1





(Пользователи) Сообщений: 204

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:31 IDTV остался плюс ко всему в телекоме с тем же тарифом или даже больше, но каналов стало - по количеству вроде pro100 чуть меньше, но по набору - епрст. Нех смотреть вообще. Из 100 каналов 15 макс. Что за ерунда. И двигаются в сторону икс3 каких услуг маленькими шажками. Бац и нет такого-то канала, 2-3 недельки, 2-3 месяца проходит еще одного нет и т.д. Появляются взамен такие, что и каналами назвать нельзя. Монополист хр-в и все тут. Куда свалить?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32221

реально только ради интернета стационар (3 в 1-ом). Хотел соскочить на билайн, у них и тариф меньше, но они заходят только в многоэтажки. А есть еще варианты?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32221