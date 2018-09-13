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§ NG.kz
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье "Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя".
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* Lamka
Re: Запретить курение на улицах собираются в Казахстане
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 13.09.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда ездил на работу на общественном транспорте всегда бесил только один момент, когда докуривают сигарету и бегут в автобус с мыслью о последней затяжке, выбрасывают ее и выдыхают уже в салоне автобуса... ну а что уже ж без сигареты... и сидит такое тело и "фонит" остановки 3-4 пока остальные не принюхаются... сам то он уже этот поносный запах не чувствует. Ах да и оставшаяся часть сигареты, как хорошая традиция, попадает под сам автобус в момент его прыжка в него...

P.S.: Еще всегда ненавидел "нелюдей", который об утреннем душе и просушке своих вещей с их вонью не слыхали видимо.

Честно, очень счастлив, что поездки на общественном транспорте в прошлом...
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