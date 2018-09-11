Victor Yang Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10917

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 07:25 Цитата: Сергей_я:

Вы просто не знаете самого интересного. От чего запитаны эти лавки. От обычного свинцового аккумулятора.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35498&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1536715445 Вы просто не знаете самого интересного. От чего запитаны эти лавки. От обычного свинцового аккумулятора.Источник:

Ну так энергия где-то должна накапливаться. Иначе в пасмурную погоду или ночью не зарядишь ничего.