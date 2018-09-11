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§ NG.kz
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33673
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каждой из скамеек - два кабеля. В одной кабели имеют разъемы micro USB и только еще входящий в нашу жизнь USB type-C, а во второй вместо micro USB - Lightning (разъем для зарядки iPhone).
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§ bgb
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.09.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для чего аллах придумал беспроводную зарядку? сел-зарядился)))
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§ Victor Yang
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10917
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.18 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вы просто не знаете самого интересного. От чего запитаны эти лавки. От обычного свинцового аккумулятора.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35498&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1536715445

Ну так энергия где-то должна накапливаться. Иначе в пасмурную погоду или ночью не зарядишь ничего.
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§ maxsaf
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пасмурную погоду можно осла с мешком овса заставлять по кругу ходить и генератор крутить, и польза и развлечение. Контактный зоопарк так сказать. Погладить - 100, покормить с рук - 200 (со своей едой). Как считаете, можно под эту идею выбить финансирование? :lol:
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§ bgb
Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4046
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.09.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как считаете, можно под эту идею выбить финансирование?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778527&topic_id=35498&forumid=1#778527

можно! но, если осел сдохнет, то банк и налоговики заставят тебя самого с мешком овса крутить тот генератор.)))

[Исправлено: bgb, 12.09.2018 - 21:30]
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§ maxsaf
Re: Зарядить смартфон от скамейки теперь могут костанайцы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.09.18 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
можно! но, если осел сдохнет, то банк и налоговики заставят тебя самого с мешком овса крутить тот генератор.)))

Надеюсь в таком случае, что эта электротабуретка застрахована
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