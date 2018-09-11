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≡ "Меня вдохновляет жизнь", - персональная выставка художника из Астаны Гульданы Журкабаевой открылась в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Меня вдохновляет жизнь", - персональная выставка художника из Астаны Гульданы Журкабаевой открылась в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая персональная выставка Гульданы Журкабаевой прошла в Костанае в 2008 году, а в 2009 году ее работы были выставлены в Астане. В 2017 году состоялось открытие персональной выставки «Путь к себе» в музее библиотеки Первого Президента РК.
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§ 211
Re: "Меня вдохновляет жизнь", - персональная выставка...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уш..
Искусство..
Кстати до сих пор не понял, что же это..
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§ Сыкымы
"Меня вдохновляет жизнь", - персональная выставка художника из Астаны Гульданы Журкабаевой открылась в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 432
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 13.09.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Искусство..
Кстати до сих пор не понял, что же это..

Исповедь пофессианала. Видимо, - не дано...
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