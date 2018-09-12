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§ NG.kz
Казахтелеком нарушает права потребителей?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Речь идёт о тарифном плане "Мегалайн старт". То есть на официальном сайте Казахтелекома тарифный план "Мегалайн старт" стоит 2299 тнг, однако пользоваться данным тарифом по такой цене нельзя, а можно только за 2499 и это уже называется "Безопасный интернет".
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§ pro100tak
Re: Казахтелеком нарушает права потребителей?
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.09.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
IDTV остался плюс ко всему в телекоме с тем же тарифом или даже больше, но каналов стало - по количеству вроде pro100 чуть меньше, но по набору - епрст. Нех смотреть вообще. Из 100 каналов 15 макс. Что за ерунда. И двигаются в сторону икс3 каких услуг маленькими шажками. Бац и нет такого-то канала, 2-3 недельки, 2-3 месяца проходит еще одного нет и т.д. Появляются взамен такие, что и каналами назвать нельзя. Монополист хр-в и все тут. Куда свалить?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32221
реально только ради интернета стационар (3 в 1-ом). Хотел соскочить на билайн, у них и тариф меньше, но они заходят только в многоэтажки. А есть еще варианты?
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32221
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§ 211
Re: Казахтелеком нарушает права потребителей?
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Билайн тоже в нагрузку сделал и нет возможности отказаться, навязали интернет дома 2500 плюс на сотовый штукарь или 700 тенге от тарифа..
Теперь у нас три сотки с интернетом дома..
Хорошо есть три хаты с таким тарифом в 2500..
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§ Тот самый
Re: Казахтелеком нарушает права потребителей?
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Бац и нет такого-то канала, 2-3 недельки, 2-3 месяца проходит еще одного нет и т.д. Появляются взамен такие, что и каналами назвать нельзя. Монополист хр-в и все тут


Это не от них зависит, была статья месяца 3 назад. Каналам, у которых нет представительства в РК поставили ультиматум: либо его открывают, либо запрет на вещание.

Дебилизм полнейший, конечно.

Покупайте Триколор - 2K Ultra HD, 3D-каналы и пр. + антенна для местных. Либо кабельное.
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§ yudjin
Re: Казахтелеком нарушает права потребителей?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5505
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.09.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мегалайн старт "вообще не существует.

У меня стоит этот тариф уже много лет...хватает. В квитанции за август оплата за него 1999. Говорили, что на него больше не подключают, но он существует.
По весне помню, задолбали звонками о смене тарифа и прокладке нового кабеля в квартире... вплоть до того, что "сейчас подъедем и будем делать". Пришлось резко отказать барышне....больше не названивали.
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§ Добринцофф
Казахтелеком нарушает права потребителей?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6171
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.09.18 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
У меня стоит этот тариф уже много лет...хватает. В квитанции за август оплата за него 1999.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778646&topic_id=35513&forumid=1#778646

Ну да,он стоил 1799+200 за якобы безопасный интернет итого 1999,теперь с 1 сентября всё это стоит 2499.Кстати попробуй в л\к узнать какой у тебя тариф,спорим не узнаешь? :-)
Там всё это называется одним словом "Пакет услуг ",а что входит в этот пакет военная тайна.
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