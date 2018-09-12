elektron К горячему водоснабжению подключили еще 20 домов по ул. Тауелсиздик в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1907

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:32 А может достаточно просто один раз всё качественно сделать и на десятилетия так что бы.

Ну и в правду, вроде только в Костанае такая "традиция" всё капать и переделывать каждый год.

Далеко думаю ходить не нужно. Почему например в той же Астане не делают подобного (представляю Астана каждый год копает по всем направлениям, никаких средств не хватит). Не упоминая, про другие крупные города, той же Россее, не говоря за Европу. Пора "традиции" менять наверное...



[Исправлено: elektron, 12.09.2018 - 18:34]