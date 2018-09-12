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§ NG.kz
К горячему водоснабжению подключили еще 20 домов по ул. Тауелсиздик в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По состоянию на 17.00 сегодня, 12 сентября, из 936 домов к горячему водоснабжению подключено 914 домов, без ГВС остаются 22 дома. Из них в 16 домах все еще устраняют порывы и в одном - дефект.
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§ elektron
К горячему водоснабжению подключили еще 20 домов по ул. Тауелсиздик в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может достаточно просто один раз всё качественно сделать и на десятилетия так что бы.
Ну и в правду, вроде только в Костанае такая "традиция" всё капать и переделывать каждый год.
Далеко думаю ходить не нужно. Почему например в той же Астане не делают подобного (представляю Астана каждый год копает по всем направлениям, никаких средств не хватит). Не упоминая, про другие крупные города, той же Россее, не говоря за Европу. Пора "традиции" менять наверное... :-P

[Исправлено: elektron, 12.09.2018 - 18:34]
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