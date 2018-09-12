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§ NG.kz
Обвиняемому в заказном убийстве пенсионерки костанайцу снова поменяли статью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело в отношении 58-летнего жителя Костаная Ярослава МАЗУРА, которое слушается в Специализированном суде по уголовным делам, приобретает легендарный характер. Его рассматривает уже второй судья, а подсудимому предъявляют уже третье обвинение.
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§ 211
Re: Обвиняемому в заказном убийстве пенсионерки костанайцу снова...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая то Санта Барбара, где потерпевшая играет далеко не второстепенную роль..
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§ elektron
Re: Обвиняемому в заказном убийстве пенсионерки костанайцу снова...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1907
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.09.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная система подхода обвинения, не хотите на мировую, тогда виновен, будем сажать.
Вопрос вот один только. Зачем ему енту богатенькую старушку "заказывать" если всё отдал, что имел на хранении, и что был должен. Лишь бы посадить кого или как?
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