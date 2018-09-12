elektron Re: Обвиняемому в заказном убийстве пенсионерки костанайцу снова... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1907

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:25 Странная система подхода обвинения, не хотите на мировую, тогда виновен, будем сажать.

Вопрос вот один только. Зачем ему енту богатенькую старушку "заказывать" если всё отдал, что имел на хранении, и что был должен. Лишь бы посадить кого или как?