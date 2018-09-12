211 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области #20





(Пользователи) Сообщений: 4410

Регистрация: 25.07.15 (Пользователи) Отправлено: - 22:36 Цитата: Vital:



Да многие хотят..

Братан по матери сам попросился.

Был опекуном 6ти человек, в армию не брали, ушел на два года на границу...

Многие очень идут сами и просятся.

Да, там убивают и все такое, но 18ти летних пасанов с другой стороны тоже ведь убивают и в общагах где учатся и на работе, и везде.

В армии так скажем даже безопаснее и смертность гораздо ниже чем если бы их всех выпустить на гражданку..

Тем более какая дедовщина за год?

Сейчас же по моему год служат, или уже два?