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≡ 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупционную составляющую при наборе в армию сотрудники департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции обсудили сегодня, 12 сентября. Совещание прошло в областном акимате.
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§ alex_60
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Про психушку: там можно как и встать на учет так и снятся.


можно . но не просто.
просто знаю такую ситуацию в реальности.
получены были права когда баз никаких не было.
при замене. это проявилось.
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§ alex_60
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1201
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вообще считал что сейчас в казахстанскую армию
только за деньги можно попасть.
вроде как по блату только берут.
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§ Vital
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6169
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Так и есть алекс. Там все прогнило. Там вызывают ребят и начинают мозг проедать. Заплати и мы тебе сделаем нормальный военик . Вроде 400 000 стоит. Особено это чувствуют русскоязычные( не удалят же за правду) потому я и сказал что я не отдам своего сына в такую армию . Пока я живой. Ворам и корупционерам я своего сына не отдам
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§ 211
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вроде 400 000 стоит.

Лучше пусть идет..
У меня племяша не брали, хотя сам просился, два отпуска еще с десантуры давали, родоки туда в Алмату гоняли, братан и по Алмате отпускали гулять..
Не армия, а какой то курорт..
Кстати он русскоязычный..
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§ Vital
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6169
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Как боротся с корупцией? Завтра дай в тш обьявление. Стране нужно тыщя крепких и здоровых парней. Зп не будет но гос служба вам обеспечена в мвд . Будете работать на благо родины но против людей. Ну там кто в ппс, кто в замы по криминалу, пьяные будетите ходить без наказоно по заведениям разным. . Зуб даю. Позвонять 5 тыщ желающих. К чему я? Нормальным ребятам дайте военик без психушки и без другой фигни корумпированой
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§ 211
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Да многие хотят..
Братан по матери сам попросился.
Был опекуном 6ти человек, в армию не брали, ушел на два года на границу...
Многие очень идут сами и просятся.
Да, там убивают и все такое, но 18ти летних пасанов с другой стороны тоже ведь убивают и в общагах где учатся и на работе, и везде.
В армии так скажем даже безопаснее и смертность гораздо ниже чем если бы их всех выпустить на гражданку..
Тем более какая дедовщина за год?
Сейчас же по моему год служат, или уже два?
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§ 211
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через пару лет еще один племяш будет призываться, вот тот не хочет..
Будет хорошо учиться, пойдет на бюджетку, откосит не ного, но если плохо, пусть валит..
Никакой жалости..
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§ 211
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 22:44
Комментарий удален модератором.
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§ 211
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 22:47
Комментарий удален модератором.
Профайл
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