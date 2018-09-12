/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Замочите сало		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
Читать статью

§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора, нехорошо издеваться над - людьми... :lol: :oops:
Профайл

§ 211
Re: Замочите сало
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сало на картинке из интернета конечно красивое..
Профайл

§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик,не думаю, что из интернета... :lol:
Профайл

§ 211
Замочите сало
211


(Пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,не думаю, что из интернета...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778629&topic_id=35512&forumid=1#778629

Ну там нет никогда общего одного плана.
Нет общей посуды, поварешки, нет самого процесса наконец..
Если варю я, то я достаточно показываю, что я это делаю у себя дома, а не в каком нибудь ресторанчике или в кафе у знакомой поварихи..
Журналисты часто этим грешат, которые освещают новости едальни..
Профайл

§ Vital
Re: Замочите сало
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6169
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сало и в правду красивое. Огурчик , лучек, рюмка. Все как я люблю.)))
Профайл

§ drakon
Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14530
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все как я люблю.)))

Мне кажется, что к луку, соли не хватает... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 95
Пользователей: 0
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх