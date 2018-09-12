Цитата: Сабыр:

Как надоели уже с этой водой! Что проблема повесить водонагреватель?? Нет денег-возьмите в кредит на 10 лет! Прям как манну небесную ждут эту горячую воду! Вообще не понимаю таких ждущих.

И то верно! Какого черта ждать от кого-то услуг. Можно же все самому сделать. Для электричества купить дизель-генератор, для отопления автономный котел, для воды скважину проткнуть, водонагреватель повесить, вместо лифта подъемник приспособить, телефон почтовыми голубями заменить. Жену или мужа можно взять в аренду на час, предложений море! Кредитов у банков девать некуда, раздают всем подряд! Прямо бесят эти ждущие чего-то. Хватай деньги и жизнь сразу наладится. Хотя бы ненадолго.