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≡ 59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили «НГ» в ГКП «КТЭК», по состоянию на утро 12 сентября, в Костанае к ГВС подключены 877 домов из 936-ти. Из-за капитального ремонта ул. Тауелсиздик горячей воды нет в 42 домах, еще 16 отключены из-за порывов, из-за дефектов - 1 дом.
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§ Сабыр
Re: 59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Сабыр


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Сообщений: 46
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как надоели уже с этой водой! Что проблема повесить водонагреватель?? Нет денег-возьмите в кредит на 10 лет! Прям как манну небесную ждут эту горячую воду! Вообще не понимаю таких ждущих.
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§ Маркс
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Как надоели уже с этой водой! Что проблема повесить водонагреватель?? Нет денег-возьмите в кредит на 10 лет! Прям как манну небесную ждут эту горячую воду! Вообще не понимаю таких ждущих.

И то верно! Какого черта ждать от кого-то услуг. Можно же все самому сделать. Для электричества купить дизель-генератор, для отопления автономный котел, для воды скважину проткнуть, водонагреватель повесить, вместо лифта подъемник приспособить, телефон почтовыми голубями заменить. Жену или мужа можно взять в аренду на час, предложений море! Кредитов у банков девать некуда, раздают всем подряд! Прямо бесят эти ждущие чего-то. Хватай деньги и жизнь сразу наладится. Хотя бы ненадолго.
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* Vital
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Он другое имел в виду. Все равно не кто на площать не выйдет бастовать кроме Марика. И то он скорей всего адрес перепутает))) Правильно все Сабыр сказал. Фига че то ждать? Безполезно все это. Мафия я так понял еще та.
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§ 211
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
211


(Пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что проблема повесить водонагреватель?? Нет денег-возьмите в кредит на 10 лет! Прям как манну

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778555&topic_id=35504&forumid=1#778555

Нагреватель копейки стоит, может устаночка тысяч 5..
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§ Sniper
Re: 59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот где сидят распределители истык - су ))))))
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§ Сергей_я
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2577
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.09.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Нет денег-возьмите в кредит на 10 лет!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778584&topic_id=35504&forumid=1#778584

1. Есть, деньги, но нет квартиры. Съемщики. Смысл им покупать водонагреватель?
2. Тупо нет места куда повесить. Маленький/кая ванна или туалет. Вешать маленький, на 15-30 л смысла нет. На 50 л если плоский то он стоит в 1,5 раза дороже пузатого.
А так согласен. Кому надо, кто живет в своей квартире и позволяет жилплощадь уже давно повесили водонагреватель.
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§ Victor Yang
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10917
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вешать маленький, на 15-30 л смысла нет.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778591&topic_id=35504&forumid=1#778591

Почему нет? У меня на 15 л. стоит - вполне хватает помыться. Ну чуть подождать следующему надо. Всяко лучше чем кастрюли на газу греть.
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§ Маркс
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что проблема повесить водонагреватель??

Всегда есть несколько путей решения проблемы. В стародавние времена рассудили бы мудрее: "Лучше повесить несколько виновных, чем 200000 водонагревателей". Сейчас мир стал гораздо гуманнее и виновные тихо отсиживаются по углам, пока страна вынуждена вывозить за рубеж деньги, создавать за границей рабочие места по производству водонагревателей и запчастей для их обслуживания. Приходится тратить человеко-часы на установку и обслуживание водонагревателей и непроизводительно расходовать дорогущую электроэнергию вместо того, чтобы использовать сэкономленные ресурсы на благо и развитие своей страны.
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§ 211
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
211


(Пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Тупо нет места куда повесить. Маленький/кая ванна или туалет. Вешать маленький, на 15-30 л

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778595&topic_id=35504&forumid=1#778595

Да ладно то тебе ...
У меня везде хрущевки и везде стоят водогрейки на 30 литров..
Даже кругленький в этом году купил, повесил без проблем..
Дело вообще не в площади..
У меня в большой ванной кстати тоже стоит на 30 литров, нас сейчас подсчитаю..
Нас 5 человечеков на данный момент..
Воду включили пару дней назад, хватало и этого..
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§ 211
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
211


(Пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 20:05
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