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§ NG.kz
Замочите сало
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свиное сало - один из моих любимых продуктов. Всегда есть в холодильнике. И было. Солила и ела его задолго до того, как врачи взялись реанимировать репутацию сала. Раньше его обвиняли в крайней вредности, возлагали на этот продукт ответственность за склонность граждан к ожирению, к заболеваниям сердца. Потом отступили и сказали, что сало в меру очень полезно. Будем есть.
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§ drakon
Re: Замочите сало
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14528
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дора, нехорошо издеваться над - людьми... :lol: :oops:
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§ 211
Re: Замочите сало
211


(Пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сало на картинке из интернета конечно красивое..
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