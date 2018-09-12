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≡ 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коррупционную составляющую при наборе в армию сотрудники департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции обсудили сегодня, 12 сентября. Совещание прошло в областном акимате.
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§ Сергей_я
Re: 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2577
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.09.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верно решают проблему. Точнее решают не проблему, а ее последствия, т.к. с проблемой совладать не могут. Хотя как не могут. Не хотят просто.
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* Vital
Re: 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Устал повторять уже . Я заплатил за садик. Рюкзак каждый год собираю . Теперь вот надо думать про дальше. Деньги копить на вузы- шмузы.( в ссср вы это все делали за меня) И вы хотите что б я вам отдал своего сына? Все сделаю что б он вам не достался. Нанимайте контрактников.
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§ Сергей_я
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2577
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.09.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все сделаю что б он вам не достался

тоже верно. Не раз слышал подобное от матерей. Дети в среднем звене школы, а родители уже копят деньги на то, что б отмазать сына от армии. Вот где корень проблемы. А нашим хоть бы хны. Должен и все тут.
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* Vital
Re: 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Нет . Не отмазать . А спасти от воров . Я в него душу вложил. Оплатил все садики и школы. А завтра его заберут воры в армию. Неее. Не прокатит. Я знаю че будет в случаи чп( не дай бог конечно) но пришлют телеграмму ваш сынок погиб смертью храбрых и 200 теньге положат на цветок. Потом еще под старость лет ( неожидано ) скажут не будет у тебя пенсии. Выживай как хочешь. Ищите других , я пас. В ваши игры не играю.
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§ 211
1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской службы с начала 2018 года в Костанайской области
211


(Пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что во времена Союза армия была декорацией к стране, что сейчас..
Так что пусть кто не хочет служить, следует отпустить..
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