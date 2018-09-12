Vital Re: 1 033 призывника числятся в списке уклоняющихся от воинской... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6163

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:15 Цитата: Сергей_я:



Нет . Не отмазать . А спасти от воров . Я в него душу вложил. Оплатил все садики и школы. А завтра его заберут воры в армию. Неее. Не прокатит. Я знаю че будет в случаи чп( не дай бог конечно) но пришлют телеграмму ваш сынок погиб смертью храбрых и 200 теньге положат на цветок. Потом еще под старость лет ( неожидано ) скажут не будет у тебя пенсии. Выживай как хочешь. Ищите других , я пас. В ваши игры не играю.