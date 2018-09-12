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≡ "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и акимат Костанайской области обратились к предпринимателям		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и акимат Костанайской области обратились к предпринимателям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предпринимателей призывают работать «без провоцирования недовольства со стороны потребителей». Речь идет, прежде всего, о продовольственных товарах первой необходимости и непродовольственных товарах, имеющих высокий потребительский спрос.
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§ Гога
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Гога


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Сообщений: 65
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.09.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Швейцарии создано Федеральное ведомство по контролю за ценами. В законодательном порядке регулируются цены почти на 50 % объема товарной продукции. На государственном уровне регулируются цены на пищевое и кормовое зерно, сахарную свеклу, картофель, рапс, в виде справочных устанавливаются цены на мясо. Ограниченным регулированием охвачены цены на текстильные товары, игрушки, музыкальные инструменты. Контролируют уровень цен не только государственные органы, но общественные, например фонд защиты прав и интересов потребителей.
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§ Гога
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.09.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Норвегии сложилась следующая система органов, ведающих ценами: Министерство труда и администрации, Совет по ценам, Директорат по ценам и Государственная инспекция по ценам, местные органы - комитеты по ценам. Основа для установления внутренних цен - мировые цены. Определяется предельный уровень цен на мясо, молоко, маргарин, химические удобрения, цемент, лекарства.
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* Vital
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Что бы че то регулировать нужно че то производить. Тот же цементый завод уже как 10 лет строят. Лекарства? Про молчу. Мясо и молоко. ? ... Сыр наш , вернее не наш . Хохлы привозили и наклеки меняли как наш. Гсм вроде и наш а не наш. Министр говорит что не переживайте все будет в норме. На следующий день в цене ростет. Уже строить перестали качествено. Дом где лопнул?
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* Vital
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

1 июля оно 185 стоило. За два месяца выросло . В процентах сами считайте. Ну точно не в рамках заявленой инфляции. 4- 6%
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