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≡ В МИР РК рассказали, как будут контролировать работу "Яндекс.Такси", Uber и inDriver		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В МИР РК рассказали, как будут контролировать работу "Яндекс.Такси", Uber и inDriver
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Мажилисе Парламента РК прошла презентация законодательных поправок по вопросам транспорта. В документе прописали нормы, которые будут регламентировать работу мобильных приложений "Яндекс.Такси", Uber и inDriver.
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* Vital
Re: В МИР РК рассказали, как будут контролировать работу...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6163
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там чет с картами у них. Я ж стараюсь идти в ногу со времени.
Тоже Вызвал. Ну по их приложению . Мой дом не высвечивается чет. Машина приехала с другого края района Чет мне не нравится уже этот яндекс- такси.
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§ pro100tak
Re: В МИР РК рассказали, как будут контролировать работу...
pro100tak


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Сообщений: 204
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.09.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять не тем путем идут наши чиновники. Не от хорошей жизни подрабатывает народ в Яндекс-такси. И пусть подрабатывают. По крайней мере ДТП совершают таксисты официально работающих такси. У них бешеный план, как следствие, летят за заявками, не выспавшиеся, отвлекающиеся на свои телефоны - вовремя хлопнуть заявку и др. и пр. Пора ужесточать налоговое администрирование, для всех предпринимателей - обязательная сдача декларации по доходам и имуществу. Не секрет, что у нас хватает таких, которые сидят на льготных режимах с оборотами, с которыми должны были бы перейти на другие режимы. Хотя о чем говорим, там большое поле для коррупционных дел. Занес, договорился и нет проблем, плати в бюджет копейки и приобретай машины и дома. Нужна прогрессивная шкала по ИПН, по налогу на имущество для очень состоятельных. Зачем теребить тех, кто еле сводит концы с концами.
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§ 211
Re: В МИР РК рассказали, как будут контролировать работу...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4401
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таксисты за вызовы платят тому же индрайверу..
Хотя да, от налогов уходят особенно, все..
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