pro100tak Re: В МИР РК рассказали, как будут контролировать работу... #2





(Пользователи) Сообщений: 204

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:50 Опять не тем путем идут наши чиновники. Не от хорошей жизни подрабатывает народ в Яндекс-такси. И пусть подрабатывают. По крайней мере ДТП совершают таксисты официально работающих такси. У них бешеный план, как следствие, летят за заявками, не выспавшиеся, отвлекающиеся на свои телефоны - вовремя хлопнуть заявку и др. и пр. Пора ужесточать налоговое администрирование, для всех предпринимателей - обязательная сдача декларации по доходам и имуществу. Не секрет, что у нас хватает таких, которые сидят на льготных режимах с оборотами, с которыми должны были бы перейти на другие режимы. Хотя о чем говорим, там большое поле для коррупционных дел. Занес, договорился и нет проблем, плати в бюджет копейки и приобретай машины и дома. Нужна прогрессивная шкала по ИПН, по налогу на имущество для очень состоятельных. Зачем теребить тех, кто еле сводит концы с концами.