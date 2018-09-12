Vital Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6163

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:32 Цитата: Гога:



Что бы че то регулировать нужно че то производить. Тот же цементый завод уже как 10 лет строят. Лекарства? Про молчу. Мясо и молоко. ? ... Сыр наш , вернее не наш . Хохлы привозили и наклеки меняли как наш. Гсм вроде и наш а не наш. Министр говорит что не переживайте все будет в норме. На следующий день в цене ростет. Уже строить перестали качествено. Дом где лопнул?