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§ NG.kz
Женщина, бросившая новорожденную дочь в Рудном, установлена полицией
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новорожденную девочку обнаружили 9 сентября, около 22.30, в кустах по ул. Сандригайло. Приехавшие на место медики оценили ее состояние, как удовлетворительное, и направили младенца в перинатальный центр Рудного.
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§ Vital
Re: Женщина, бросившая новорожденную дочь в Рудном, установлена...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут порежишся, и сразу ранку перикосью водорода или зеленкой обработаешь, забинтуешь. Переживаешь что б не че неподхватить. А есть " люди" в кусты сходили как в туалет . Бульк и ребенок на земле, а сама дальше пошла. Даже в голове такое не укладывается.
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