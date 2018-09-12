/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и акимат Костанайской области обратились к препринимателям		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и акимат Костанайской области обратились к препринимателям
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предпринимателей призывают работать «без провоцирования недовольства со стороны потребителей». Речь идет, прежде всего, о продовольственных товарах первой необходимости и непродовольственных товарах, имеющих высокий потребительский спрос.
Читать новость>>

§ Vital
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незнаю. Отккда тот же несквик берут? На дизельном че ли делают? Привозят. Так же. Комерцу нужно оплатить все расходы по перевозке., зарплаты , налоги. Себе оставить на развитие бизнеса. Еще на памятник отстегнуть где нибудь . В карабалыке на батыра. И ему еще сверху говорят не наглей.
Профайл

§ 211
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это бизнес, а не советское регулирование..
Хотим быть ближе к Европе, нужно вводить полностью рыночные механизмы..
А то скоро потравимся от некачественной, но зато дешевой пищи..
Профайл

§ drakon
"Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и акимат Костанайской области обратились к препринимателям
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И ему еще сверху говорят не наглей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778547&topic_id=35505&forumid=1#778547

Спрос - Порождает Цену... :lol: :-o
Профайл

§ Маркс
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец спекулянтам. Они думали, что при капитализме стали предпринимателями, где будут биться за покупателя в конкурентной борьбе, где цены будут рождаться в рыночных битвах между спросом и предложением. А им всю малину обломали. Шаг влево, шаг вправо пока что приравнивается только к штрафу, но это только пока, уже и конфискацию упомянули всуе. Еще будете вспоминать старые добрые советские времена со слезами умиления на округлившихся от ужаса глазах.

Дрожите, костанайские купцы,
Свои жиры студёные трясите,
Дрожите, возведенные дворцы
И жалкие постройки в Центр-Сити.

Вас КРЕМ во сне ухватит за бока,
Придет к вам всем незваными гостями,
Не будет вам спокойствия пока
Вы греетесь над нашими костями!
Профайл

§ drakon
"Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и акимат Костанайской области обратились к препринимателям
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вы греетесь над нашими костями!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778554&topic_id=35505&forumid=1#778554

Браво! Маркс...
Профайл

§ pro100tak
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.09.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что рынок у нас только на базаре. Надо бы еще запретить банкам давать кредиты, которые, по разумению Акишева, ведут к росту цен. Ограничить выдачу зарплат и пенсий, к примеру, до 50% на руки, остальное - на депозиты. И вообще, всем торгашам с прайсами в ДКРЕМ - для согласования цен. Без подписи ДКРЕМа - товар на прилавки не выставлять. И дальше примерно что-нибудь в этом роде. Экскурсия в СИЗО для торгашей не помешает...
Профайл

§ Victor Yang
Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10915
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.09.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также признается картелем и запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к: - установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32267

Вообще ничего не понял здесь. Скидки делать нельзя, надбавки тоже, даже невыгодное производство закрывать нельзя? Боюсь, может быть обратный эффект - дефицит. А по мне - уж лучше высокие цены, чем он.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Sniper

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 121
Пользователей: 1
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх