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§ NG.kz
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частный дом на улице Олимпийской в райцентре Костанайского района загорелся в воскресенье, 9 сентября. Жертв и пострадавших не было, но 70-летний Виктор КОНОВАЛОВ и его жена остались без крыши над головой.
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§ Vital
Re: Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два москвича за месяц это уже слишком много.
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§ 211
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
211


(Пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И почему практически все люди хранят деньги в гаражах...
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* Sniper
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В следуещий раз, этот дядька, наверное будет пользоваться услугами СТО. А не копаться в гараже, заряжая столетний полудохлый аккумулятор. Причина пожара. Пластины при зарядке высыпались на дно емкостей, там и коротнуло. Пошел большой ток. Вместо предохранителей стояли скрутки. Кабели расплавились, и начали капать на утеплитель гаража. Вспыхнул пол гаража.
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§ Vital
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Вот про это я всегда и говорю моторист должен делать двигатель, слесарь ходовку. Акк батерейки сто. И т.д. . Тут мне кто на форуме как то сказал: да ты инжектор не сможешь перебрать. Да не должен я его перебирать. А рро деньги в гараже я так скажу: а точно у вас дядя Виктор акк загорелся? Деньги точно сгорели? Кто еще кроме нг знал про них? Сын? Зять ? Тесть? Сосед? Бакчан?
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§ drakon
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Акк батерейки сто.

Акку, у нас только - понизил - мощность,покупай новый.
У на он рассчитан на з года эксплуатации.
Я уже штук 5 - заменил. А в авто,только
2 ключа - Зажигания и Баллонный... :lol:
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* Sniper
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 16:02
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