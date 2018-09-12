Vital Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6157

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:46 Цитата: Sniper:



Вот про это я всегда и говорю моторист должен делать двигатель, слесарь ходовку. Акк батерейки сто. И т.д. . Тут мне кто на форуме как то сказал: да ты инжектор не сможешь перебрать. Да не должен я его перебирать. А рро деньги в гараже я так скажу: а точно у вас дядя Виктор акк загорелся? Деньги точно сгорели? Кто еще кроме нг знал про них? Сын? Зять ? Тесть? Сосед? Бакчан?