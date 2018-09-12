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§ NG.kz
Защитить пенсии казахстанцев от обесценивания призвали депутаты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам мажилисмена Айкына Конурова, если возможности "обуздать волатильность курса" нет, необходимо создать условия для минимизации его негативных последствий для казахстанцев.
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§ drakon
Re: Защитить пенсии казахстанцев от обесценивания призвали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14526
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.09.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас! Вам "нефтяные бароны" - отдали свою Прибыль... 8-)
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* Sniper
Защитить пенсии казахстанцев от обесценивания призвали депутаты
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 14:40
Комментарий удален модератором.
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