Маркс Re: "Работать без ажиотажа", - антимонопольщики и... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Капец спекулянтам. Они думали, что при капитализме стали предпринимателями, где будут биться за покупателя в конкурентной борьбе, где цены будут рождаться в рыночных битвах между спросом и предложением. А им всю малину обломали. Шаг влево, шаг вправо пока что приравнивается только к штрафу, но это только пока, уже и конфискацию упомянули всуе. Еще будете вспоминать старые добрые советские времена со слезами умиления на округлившихся от ужаса глазах.



Дрожите, костанайские купцы,

Свои жиры студёные трясите,

Дрожите, возведенные дворцы

И жалкие постройки в Центр-Сити.



Вас КРЕМ во сне ухватит за бока,

Придет к вам всем незваными гостями,

Не будет вам спокойствия пока

Вы греетесь над нашими костями!