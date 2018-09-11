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≡ Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На нашей улице еще полтора месяца назад собирались положить асфальт. Строительные работы начались бурно. Сняв грунт земли высотой 40 см., а в некоторых местах и по 50 см., все резко прекратилось. Горе - укладчики пропали, оставив после себя развороченную улицу.
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§ bgb
Re: Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4043
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.09.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям напрашивается ответ: 5 декабря! :-)
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§ Vital
Re: Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.09.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тупик Сергей. Новости включи. Акима ...... Вобщем не чем в городе осваивать средства. Смешно? Грустно?
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§ 211
Re: Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в...
211


(Пользователи)
Сообщений: 4393
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Видно что дети взрослые наверно..
Но как только сделают асфальт, начнется давка, и даже не детей..
Логика есть у автора?
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§ Маркс
Re: Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Мы обращались с вопросами в акимат к товарищу Тарасову

Эх, какой прокол вышел. Обиделся же господин Тарасов на товарища, надо было к господину Тарасову обращаться. Товарищи они в прошлой жизни остались. Лучше бы обратились к его превосходительству господину Тарасову или к его светлости господину Тарасову, на крайний случай к его милости господину Тарасову, тогда может и был бы какой-то толк. Надо же погибче как-то быть, с поклончиком, с подношеньицем, а то нашли, понимаешь, товарища. Ничему жизнь людей не учит. А ведь еще когда писал поэт про скудную лепту:
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог!»,
Разводя безнадежно руками,
И, покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами.
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