Маркс Re: Кто заплатит за асфальт? Улицу 5 декабря раскопали в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:01 Цитата: НГ:

Мы обращались с вопросами в акимат к товарищу Тарасову



Эх, какой прокол вышел. Обиделся же господин Тарасов на товарища, надо было к господину Тарасову обращаться. Товарищи они в прошлой жизни остались. Лучше бы обратились к его превосходительству господину Тарасову или к его светлости господину Тарасову, на крайний случай к его милости господину Тарасову, тогда может и был бы какой-то толк. Надо же погибче как-то быть, с поклончиком, с подношеньицем, а то нашли, понимаешь, товарища. Ничему жизнь людей не учит. А ведь еще когда писал поэт про скудную лепту:

И пошли они, солнцем палимы,

Повторяя: «Суди его бог!»,

Разводя безнадежно руками,

И, покуда я видеть их мог,

С непокрытыми шли головами.