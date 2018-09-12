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§ NG.kz
59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили «НГ» в ГКП «КТЭК», по состоянию на утро 12 сентября, в Костанае к ГВС подключены 877 домов из 936-ти. Из-за капитального ремонта ул. Тауелсиздик горячей воды нет в 42 домах, еще 16 отключены из-за порывов, из-за дефектов - 1 дом.
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* Сабыр
Re: 59 домов в Костанае до сих пор не подключены к горячей воде
Сабыр


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Сообщений: 46
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как надоели уже с этой водой! Что проблема повесить водонагреватель?? Нет денег-возьмите в кредит на 10 лет! Прям как манну небесную ждут эту горячую воду! Вообще не понимаю таких ждущих.
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