Vital Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6152

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:03 Ты просто всей схемы не знаешь. Там одно цепляется за другое. Ребята без выходных не выспавшись работают что б как то натянуть себе зп. Директора закрывают на это глаза. Зачем я это говорю? Подставляю кого то? Нет. Я переживаю за детей своих и чужих. В один момент будет ехать мой с уставшим водителям и попадет в дтп. Травмы и все такое. Нафиг нужно это. Согласен? А потому зп сделать всем единую . 300 000 .