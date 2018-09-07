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* Rexyn
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 56
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 07.09.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» готовит материал о предстоящем проведении тендера на право обслуживания городских и пригородных маршрутов. Редакции важно знать мнение населения по поводу нынешних обслуживающих компаний, графика движения автобусов, их состояния и т.д.

Какие маршруты вы считаете наиболее приближенными к образцовым? Готовы ли вы платить больше, если качество обслуживания повысится?

Что бы вы хотели внести в условия тендера?
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§ Sniper
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.09.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вношу предложение. Что бы переработали тексты сообщений. Задолбали грозные предупреждения о коррупции. Простому народу коррупция не доступна. А начальство в автобусах не ездит. И даже не догадывается, какие кары грозят коррупционерам. Также надо восстановить простые житейские напоминания. Что бы молодежь не сидела на сиденьях. Когда рядом стоят пожилые люди и женщины.
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§ yudjin
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5504
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.09.18 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Что бы вы хотели внести в условия тендера?

Первым пунктом надо внести правило, что ВСЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ... без всяких ноющих отговорок перевозчиков. Если прописаны график, интервал движения, санитарные нормы, то они должны такими и быть..и вечером, и в выходные...
А вторым пунктом.. штрафные санкции, за нарушение хоть одного условия.
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* Vital
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема в дублирующих маршрутах. Ну там уже врятли че можно поменять. Все уже крепко зацепились на них.
Один реальный совет могу дать. Запретить всякие планы и проценты водителям. Посадить полностью на зарплату к примеру штук 200 или 300. Это исключит всякие гонки и так назвваемы байгование. Будет спокойная езда. . Двери начнут закрыаать не на ходу а на остановках. Это все реально можно сделать.
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* Vital
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Когда бизнесмен выставляет свою технику на тендер он исходит из седнешних реалей. Цена на запчасти и гсм. . Но увы, в не благополучной стране как наша уже чере 3 месяца все меняется . Потому и начинается увеличение интервалов и т.д и т.п.
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§ Sniper
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Посадить полностью на зарплату к примеру штук 200 или 300. Это исключит всякие гонки

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778530&topic_id=35460&forumid=2#778530

Наивный и вредный совет. Было уже такое, когда абонименты прокалывали в автобусах. Никто вообще работать не будет. Можно найти сотню причин не выезжать на линию. Сажали кондуктора и работали на процент. И все приходило в норму.
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* Vital
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты просто всей схемы не знаешь. Там одно цепляется за другое. Ребята без выходных не выспавшись работают что б как то натянуть себе зп. Директора закрывают на это глаза. Зачем я это говорю? Подставляю кого то? Нет. Я переживаю за детей своих и чужих. В один момент будет ехать мой с уставшим водителям и попадет в дтп. Травмы и все такое. Нафиг нужно это. Согласен? А потому зп сделать всем единую . 300 000 .
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§ Sniper
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Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ты просто всей схемы не знаешь. Там одно цепляется за другое. Ребята без выходных не выспавшись работают что б как то натянуть

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778539&topic_id=35460&forumid=2#778539

А ты думал, Стаханов не уставал, когда делал 3 нормы по добыче угля? Держал отбойный молок, на мизинце правой руки?
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* Vital
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В век цифровизации и модернизации. Когда космические корабли бороздят просторы нашей вселеной. В пример ставить стахановца не уместна:)))
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§ Sniper
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Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я переживаю за детей своих и чужих. В один момент будет ехать мой

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778539&topic_id=35460&forumid=2#778539

Какой еще твой? Cам ушел из семьи изза непомерных амбиций. Все это временно. Забудь об этом. Найдет себе мужа. И отца своим детям. Будешь лезьти в чужую семью еще и посадят. Перегоняй бабло алиментное на карточку и будь здоров!!! Передачи - пусть говорят, не смотришь? Напрасно!!!
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* MedVed820607
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
MedVed820607


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Сообщений: 87
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 12.09.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единственный реальный вариант - создание единой компании по перевозкам которая будет субсидироваться из бюджета по разнице между тарифом населения и расходов фактических. Задача компании контроль трафика и затрат субподрядчика. А уже субчик владеет автобусом и нанимает водителя и следует прописанным в договоре правилам (услуги аренды транспорта с водителем). Учредителями общей компании можно сделать текущих перевозчиков + СПК Тобол к примеру
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