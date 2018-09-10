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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 18:46
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 18:51
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 19:14
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 19:15
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 20:00
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 20:01
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 20:03
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 20:05
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.09.18 - 20:12
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 19:07
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.09.18 - 19:09
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера жеско поругался со своей. На ровном месте. Подобрал себе машинку. Мне нравится. Не х5 конечно. Но вполне. Она орет слишком большая.и она не смогет на не гонять. Давай лучше гольфа. Я отдыхай с своим гольфом. Все капец. Не звонит .
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эта ей понравилась. Капец. У меня нету слов
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.09.18 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет первой картинки - я катаюсь на "американце" с 19" дисками и низкопрофильной резиной и все бы ничего, но каждый раз, когда надо резину обновить или перекинуть - вспоминаю Гольф добрым словом )))
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Пользователи)
Сообщений: 4386
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.09.18 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот эта ей понравилась. Капец.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778537&topic_id=29403&forumid=2&1536724826

Гольф красавчик..
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