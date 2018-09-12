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§ NG.kz
Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33662
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частный дом на улице Олимпийской в райцентре Костанайского района загорелся в воскресенье, 9 сентября. Жертв и пострадавших не было, но 70-летний Виктор КОНОВАЛОВ и его жена остались без крыши над головой.
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* Vital
Re: Жители Затобольска, у которых сгорел дом, нуждаются в помощи
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6152
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два москвича за месяц это уже слишком много.
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